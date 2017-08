A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) chegou a Pequim, capital da China, nesta segunda-feira (28) para participar do Fórum Desafio Brasil + China 2017, a convite da Universidade de Pequim. A parlamentar fará uma palestra sobre o Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que desperta grande interesse dos asiáticos devido ao alto potencial de produção de alimentos.

Kátia Abreu falará à plateia de empresários e agentes públicos chineses sobre a logística do agronegócio e do comércio no Matopiba. Os estados da região - que hoje respondem por 9,4% de toda a safra de grãos brasileira - aumentaram em 382% a produção nos últimos 25 anos, com crescimento acumulado de 45% apenas nas últimas três safras.

O fórum ocorrerá dias 1º e 2 de setembro, na Universidade de Pequim. Além de Kátia Abreu, também deverão participar outros parlamentares brasileiros, além de economistas, professores, líderes políticos, servidores, sociedade civil e empresários de ambos os países.

Programação

Na terça-feira (29), a senadora se reunirá com representantes da Universidade de Pequim e da Fundação Getúlio Vargas, instituição que apoia a organização do fórum. O evento visa a construir uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil e identificar iniciativas de sucesso em setores chave, como agronegócio, educação e tecnologia.

Kátia Abreu se reunirá na quarta-feira (30) com o embaixador do Brasil na China, Marcos Caramuru de Paiva. O Fórum Desafio Brasil + China 2017 ocorrerá nos dias 1º e 2 de setembro.

No sábado (2), a senadora seguirá para Shangai, onde tratará sobre o potencial de investimento no Matopiba com a cônsul-geral Ana Cândida Perez.