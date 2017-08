A Diretoria Regional de Educação (DRE) de Dianópolis/TO realizou, nesta semana, a premiação dos estudantes que se destacaram na 12ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Pela participação na competição, três alunos foram contemplados com medalha de bronze e 28 receberam certificado de menção honrosa. Duas professoras e três unidades de ensino também foram premiadas.

Os alunos que conquistaram a medalha de bronze foram Eduardo Rodrigues da Mata e Luiz Vaz de Oliveira Neto, do Colégio João D’Abreu, e Emily Borges, da Escola Cooperativa Chapadão. As duas unidades de ensino premiadas na Regional são da rede estadual. Também receberam premiação, as professoras Nissivan Guedes Rodrigues, do Colégio João D’Abreu, e Nayara Gomes Santos, da Escola Municipal Descoberto, localizada na zona rural de Dianópolis. Os 28 estudantes que receberam medalha de menção honrosa são alunos de diversas escolas estaduais e municipais da região.

Segundo a estudante Meika Sousa Dias, que cursa o 8º ano no Colégio João D’Abreu, receber a medalha de menção honrosa é uma forma de reconhecimento. "Ter participado da Obmep e ter ficado em uma boa colocação me estimulou a buscar mais o estudo, quando me dei conta já estava participando de grupos de estudos online, pesquisando mais e buscando novas formas de aprender não apenas o que eu via na escola”, contou.

Para a diretora Regional de Educação, Jane de Cássia Ribeiro Maciel, o objetivo da premiação é “valorizar o desempenho dos alunos, o empenho dos professores e o acompanhamento dos familiares. O intuito é estimular o estudo da matemática e a participação nas próximas provas da Obmep, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da educação básica”, ponderou.

Segundo o coordenador Regional da Obmep no Sul do Tocantins, Adriano Rodrigues, “as premiações têm o objetivo não apenas de premiar os alunos, escolas, professores e secretarias de Educação, mas também têm como intenção incentivar a participação da comunidade e escola no envolvimento da Olimpíada. A Obmep visa despertar esse interesse dos estudantes para o estudo da matemática e estimulá-los a seguir carreira nessa área com destaque para as tecnologias”, frisou.

Obmep

A maior competição estudantil do País é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com o Ministério da Educação (MEC). O objetivo da Obmep é contribuir para o estudo da matemática no Brasil, identificando jovens talentos na área, e incentivando o ingresso em carreiras científicas e tecnológicas. A competição pretende ainda promover a inclusão social pela difusão do conhecimento. A iniciativa oferece diversas atividades orientadas por professores qualificados em instituições de pesquisa, objetivando despertar a vocação científica dos alunos, além de estimular a criatividade por meio de problemas matemáticos.