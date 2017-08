A equipe gestora da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) realiza, nesta quarta-feira, 30, e quinta-feira, 31, reunião de trabalho com os 13 Diretores Regionais de Educação (DRE), superintendentes e assessores pedagógicos. O encontro, que acontece em Palmas, na sala de reuniões da Secretaria, visa orientar as equipes pedagógicas e administrativas sobre o processo seletivo para diretores das escolas, além de abordar sobre o Sistema de Gerenciamento da Educação, Educação Profissional e simulados do Enem.

Durante o encontro, a titular da pasta, professora Wanessa Zavarese Sechim, explicou às equipes que este processo para a função de diretor da escola é um caminho para valorizar o profissional da educação. “Nós entendemos que todos podem ter a oportunidade de participar da seleção e ocupar a função de diretor das escolas, mas precisamos que este servidor concilie o administrativo ao pedagógico, o que resultará no fortalecimento da aprendizagem do aluno”.

Professora Wanessa Sechim destacou ainda que hoje toda escola tem uma meta de aprendizagem, e o foco do gestor deve ser neste eixo, pois “não adianta apresentar o melhor projeto político pedagógico se os alunos não estão aprendendo. Por isso o nosso plano de gestão tem como foco a melhoria do processo de ensino aprendizagem que, com o processo seletivo, apresentação do Plano de Gestão será possível identificar o perfil do profissional”, disse.

O edital de seleção foi publicado no Diário Oficial Nº 4940, no dia 25 de agosto. O material traz todas as etapas do processo seletivo que será realizado em parceria com a Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Leila Maria Florêncio Ramos, diretora Regional de Arraias, salientou que este processo seletivo era uma necessidade da educação. “Hoje temos 18 escolas em seis municípios que passarão pelo processo, esperamos que todos os professores efetivos da rede aproveitem a oportunidade para participar. Ser gestor é um desafio diário, mas a educação tem muitos profissionais preparados e principalmente capacitados para assumir a direção escolar”.

“Desde que iniciamos o trabalho com a Seduc Descentralizada, um ponto de destaque nas regionais foi o pedido dos professores por um processo seletivo para a função de diretor das escolas. Esse também é um desejo do governador Marcelo Miranda para que a educação tenha na gestão profissionais qualificados e que busquem sempre promover a melhoria na aprendizagem”, concluiu. A secretária salientou que os gestores selecionados passarão por formação no início de 2018.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 5 a 15 de setembro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico:http://www.copese.uft.edu.br.

Para concorrer é necessário: ser servidor efetivo, ocupante do cargo de professor, do plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da Educação, (Lei 2.859, de 30 de abril); ter sido aprovado no estágio probatório; possuir licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica; ter, no mínimo, 3 (três) anos de experiência como docente; e ter disponibilidade para dedicação exclusiva à função pretendida.

O certame será realizado em quatro etapas, com previsão de homologação do resultado final no dia 21 de dezembro. A primeira etapa será a Avaliação de Competência Técnica, por meio de Prova Objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no dia 15 de outubro.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial para a prova poderão solicitá-lo à respectiva Diretoria Regional de Educação onde está lotado, nos dias 18 e 19 de setembro, mediante entrega de documentos comprobatórios da necessidade. A divulgação dos locais de provas e das respostas às solicitações de Atendimento Especial será no dia 29 de setembro.

A segunda e terceira etapas consistem na entrega do Plano de Gestão dos candidatos e na Apresentação de Títulos, ambas no dia 10 de novembro. A última etapa será a Entrevista, quando será avaliado o conhecimento do candidato sobre gestão escolar, a experiência acadêmica e profissional e a argumentação em relação à aplicabilidade do Plano de Gestão.