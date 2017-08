Na manhã dessa terça-feira, 29, policiais civis da Delegacia de São Miguel, no extremo norte do Tocantins, deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de José d. S., 40 anos de idade. O indivíduo é suspeito pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e foi capturado quando se encontrava em sua residência, localizada, na cidade de Sítio Novo – TO.

José é suspeito de agredir sua ex-esposa e também de possuir arma de fogo sem registro em sua residência. Após investigações, o delegado responsável pelo caso, representou, junto ao Poder Judiciário, pelo mandado de prisão do indivíduo, o qual foi deferido e cumprido, na manhã desta terça-feira.

Após ser preso, José foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Augustinópolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.