O universo da magia invade a tela do Cine Cultura em uma maratona que exibe todos os filmes da saga Harry Potter a partir do sábado, às 13 horas. A maratona foi idealizada pela produtora e fotógrafa, Alana Alcântara e conta com o apoio da Fundação Cultural de Palmas, com ingressos gratuitos para quem se caracterizar de algum personagem da saga.

Harry Potter fez recentemente 20 anos e conquistou todas as idades com seu mundo mágico. Durante o evento o público poderá conferir uma exposição de fotografias feitas no Studio Harry Potter, em Londres, documentadas sobre o olhar da jovem fã, Alana.

No sábado serão exibidos os filmes Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e o Cálice de Fogo. Confira a programação completa.

Data: 02, 03 e 09 de setembro.

Local: Cine Cultura - Espaço Cultural de Palmas

Horário: das 13h às 18h30.

Informações: 2111-2405

Classificação: Livre

Programação completa:

Data: 02/09 - Sábado

13:00 - Harry Potter e a Câmara Secreta

Duração: 2h54

15:00 - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Duração: 2h

17:00 - Harry Potter e o Cálice de Fogo

Duração: 2h37

Data: 03/09 - Domingo

13:00 - Harry Potter e a Ordem da Fênix

Duração: 2h20

15:00 - Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Duração: 2h33

Data: 09/09 - Sábado

13:00 - Relíquias da Morte - Parte I

Duração: 2h27

15:00 - Relíquias da Morte - Parte IIDuração: 2h10

Valor: R$ 5,00 (por filme) ou cosplay (fantasiado) Free