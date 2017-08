O show-espetáculo que promete reviver as obras de um dos maiores poetas do rock brasileiro, Renato Russo, acontece neste próximo sábado no Teatro Fernanda Montenegro, às 20 horas. A Tempestade é o novo show da turnê "Cronovisor", apresentado e idealizado pelo artista e psicólogo Samuca Luna, que deve trazer além das músicas de Renato Russo, entrevistas e outras projeções que falam da vida do artista.

A turnê já percorreu todos os estados brasileiros e seis países. O show é composto por oito canções do disco de mesmo nome, mais cinco canções eleitas pelo público durante o show e cinco canções especiais da Legião Urbana e apresentado pelo cantor e psicólogo Samuca Luna, que fez amplo estudo artístico e psíquico sobre vida e obra de Renato Russo.

Com cerca de 1h30 de duração, o "Cronovisor" é uma turnê independente realizada uma apresentação solo do artista, que toca violão, pedais de bateria, ukulele e teclado, além de elementos de artes cênicas.