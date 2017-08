A Fundação Cultural de Palmas realiza a Mostra e Exposição Grandes Cineastas com 14 fotografias de grandes diretores do cinema na Galeria Municipal de Artes e, simultaneamente, a exibição de suas obras no Cine Cultura a partir do dia 31 de agosto.

A mostra e exposição evidenciará os cineastas Andrzej Wajda, Héctor Babenco, Ruy Guerra, José Padilha, Júlio Bressane, Karim Aïnouz, Anna Myulaert, Eduardo Coutinho, Walter Sales, Lucrecia Martel, Laís Bodanzky, Walter Carvalho, Glauber Rocha e Cacá Diegues. Com a exibição de filmes de alguns diretores.

Segundo o presidente da FCP, Hector Franco, “esta é uma oportunidade para que o público palmense conheça um pouco mais da filmografia de grandes cineastas”.

Mostra

A mostra foi inspirada no documentário "Um Filme de Cinema", do diretor Walter Carvalho que está em cartaz no Cine Cultura e retrata as conversas e encontros que aconteceram ao longo de 14 anos de inúmeros cineastas como Bela Tarr, Júlio Bressane, Ruy Guerra, Jia Zhang-ke e Karim Aïnouz, os quais discutem questões sobre a linguagem cinematográfica: como atingir a verdade? O cinema deveria ser realista ou privilegiar o falso? Qual é o papel da objetividade na hora de filmar? Como explorar o som? Qual é a diferença de usar planos longos em relação aos curtos?

Data: 31/08 - Quinta-feira

19h10 - Um Filme de Cinema, Walter Carvalho

Documentario| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 10 anos

Data: 01/09 - Sexta-feira

19h10 - Afterimage, Andrzej Wajda

Drama/Biografia| Polônia| 2016| 98’

Classificação: 12 anos

Data: 02/09 - Sábado

20h - Afterimage, Andrzej Wajda

Drama/Biografia| Polônia| 2016| 98’

Classificação: 12 anos

Data: 03/09 - Domingo

20h30 - Um Filme de Cinema, Walter Carvalho

Documentario| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 10 anos

Data: 06/09 - Quarta-feira

19h10- As Canções, Eduardo Coutinho

Documentário| Brasil | 2011| 91’

Classificação: 10 anos

Programação fora da Mostra

Data: 31/08 e 01 e 06/09

20h 40- Corpo Elétrico, Marcelo Caetano

Drama| Brasil | 2017| 90’

Classificação: 18 anos

Data: 03/09 - Domingo

18h30 - O Filme da Minha Vida, Selton Mello

Drama| Brasil|2017| 118’

Classificação: 14 anos

Corpo Elétrico

Sinopse: Elias (Kelner Macêdo) é o jovem criador de uma fábrica de confecção roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba, e passa seus dias entre o trabalho e os encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre as possibilidades de futuro, começa a ficar cada vez mais próximo dos colegas da fábrica, e vê os amigos seguirem caminhos diferentes dos seus.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GxCOCthjc7o

Um Filme de Cinema

Sinopse: Um cinema abandonado e em ruínas no interior da Paraíba é o cenário inicial de um filme sobre o cinema, que viaja nos depoimentos do romancista e dramaturgo Ariano Suassuna e de inúmeros cineastas, como Bela Tarr, Júlio Bressane, Ruy Guerra, Jia Zhang-ke e Karim Aïnouz. Eles discutem questões sobre a linguagem cinematográfica: como atingir a verdade? O cinema deveria ser realista ou privilegiar o falso? Qual é o papel da objetividade na hora de filmar? Como explorar o som? Qual é a diferença de usar planos longos em relação aos curtos?

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HZ5Dxgqcd1s&feature=youtu.be

Afterimage

Sinopse: O grande diretor polonês Andrzej Wajda retorna com este apaixonante filme biográfico sobre o artista vanguardista Wladyslaw Strzeminski, que superou todas as dificuldades impostas pelas suas deficiências físicas - ele não possuía uma perna e um braço - e também o ódio, a indiferença e a crueldade dispensados pelas autoridades de seu país para se tornar um dos artistas mais reverenciados do século vinte.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pRKUxnE9_cw

As Canções

Sinopse: Homens e mulheres cantam músicas que marcaram suas vidas. De Eduardo Coutinho, diretor de "Babilônia 2000", "Edifício Master", "Peões" e "Santo Forte"

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XxckBHKLluU