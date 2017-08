Cerca de 1100 gestores municipais receberam orientações de conselheiros, técnicos e convidados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) durante encontros regionalizados do Agenda Cidadã – evento promovido pela corte de contas em parceria com a Associação Tocantinense de Municípios (ATM). As capacitações ocorreram em Araguaína, Palmas e Natividade, tendo a última reunião ocorrida nesta quinta-feira, 31, no auditório do Centro Universitário Unirg, em Gurupi.

O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, exaltou a parceria com o TCE. “As orientações proferidas durante as palestras trazem aos prefeitos maior segurança na execução dos trabalhos, o que possibilita melhor otimização dos recursos públicos em prol das comunidades locais. A ATM se coloca sempre à disposição das instituições interessadas em levar conhecimento e desenvolvimento aos Municípios”, disse Mariano, ao pedir ainda maior clareza por parte do Tribunal em julgamentos que apuram eventuais fraudes e/ou erros nas prestações de contas municipais.

Evolução

Anfitrião do evento, o prefeito de Gurupi pregou aos gestores do Agenda Cidadã que as administrações municipais precisam evoluir cada vez mais. “Não se faz mais administração à moda antiga e hoje o gestor precisa adotar medidas duras no gerenciamento de gastos públicos. Os órgãos de controle e fiscalização estão mais exigentes e precisamos ser eficientes na gestão dos recursos públicos”, pontuou Laurez. O encontro contou com a participação de representantes de 25 municípios das Regiões Central e Sul.

O prefeito de Aliança do Tocantins, Coronel Tavares, avaliou positivamente o evento. “O Agenda Cidadã está quebrando uma resistência que há na aproximação entre prefeitos e órgãos fiscalizadores, ao facilitar a relação de gestores e conselheiros, principalmente devido aos atendimentos individualizados”, disse. Além do TCE, participam como parceiros do evento o Ministério Público de Contas, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Sebrae Tocantins.

Selo Unicef

A equipe técnica da área de Educação da ATM aproveitou a presença dos prefeitos no Agenda Cidadã para incentivá-los a aderirem ao Selo Unicef Município Aprovado. “O Selo Unicef é um importante programa das Nações Unidas que estimula as prefeituras a adotarem políticas públicas universais que garantam os direitos das crianças e adolescentes”, finalizou o presidente da ATM.