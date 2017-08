A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia de Taguatinga, apreendeu, no final da tarde desta última quarta-feira, 30, 2kg de maconha, que estavam em poder de uma adolescente de 17 anos, a qual viajava em um ônibus proveniente do Estado de Goiás.

Conforme o delegado Márcio Teixeira, titular da Delegacia de Taguatinga, a ação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia anônima informando que uma pessoa estaria em um ônibus, com destino a Aurora do Tocantins, onde deixaria alguns tabletes de maconha.

Com base nas informações, a equipe de policiais civis da DP de Taguatinga deslocou-se até a rodovia TO-110, e montou uma barreira, a cerca de 10 km da cidade. Pouco tempo depois, o coletivo foi interceptado. Após realizar uma minuciosa revista nas bagagens dos passageiros, os policiais civis encontraram, em poder de uma adolescente de 17 anos, quatro tabletes e outras duas porções menores de maconha, os quais totalizaram 2 kg do entorpecente.

Diante dos fatos, a menor de idade foi detida e conduzida até a Delegacia de Aurora do Tocantins, onde a delegada Melícia Resende Rocha deu continuidade aos procedimentos legais cabíveis. A adolescente disse que a droga seria entregue no município de Aurora. No entanto, as equipes da Polícia Civil fizeram diligencias e buscas pela cidade, mas não conseguiram localizar o destinatário da droga.