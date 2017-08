O município de São Valério do Tocantins realiza nessa sexta-feira, 1° de setembro, o 1° Mutirão da Cidadania, com a inauguração de obras, homenagens e entrega de títulos de cidadão são valeriano a cidadãos e personalidades políticas.

Na oportunidade, o município homenageará o ex-governador pelo Estado de Goiás e atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o atual governador do Tocantins Marcelo Miranda e o ex-governador do Estado do Tocantins, Siqueira Campos. A solenidade de entrega de títulos acontecerá às 10 horas no Centro Cultural, localizada na Avenida Tocantins.

Diversas atividades acontecerão durante todo o dia, com ações que envolvem as secretarias do município, além de setores governamentais, iniciativa privada, instituições e a sociedade.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estarão com ações diretas a população São Valeriana.