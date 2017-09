O governador Marcelo Miranda cumpre agenda na região Sul do Estado nesta sexta-feira, 1º de setembro, durante todo o dia. Pela manhã, Marcelo Miranda será homenageado com o Título de Cidadão São Valeriano. A honraria, aprovada pela Câmara de Vereadores, foi proposta pelo prefeito de São Valério da Natividade, Olímpio dos Santos Arraes. A solenidade será realizada às 9 horas, no Centro Cultural, e faz parte da programação do 1º Mutirão da Cidadania e Inaugurações de Obras de São Valério, promovido pela Prefeitura do município.

Além do governador, também serão homenageados o ex-governador Siqueira Campos e o ex-governador de Goiás e atual prefeito de Goiânia, Iris Resende Machado, que também vai receber o título de Cidadão Tocantinense. A honraria foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins em 1992, de autoria do então deputado estadual Eudoro Pedroza (In memoriam).

Fórum

No período da tarde, o governador participa da segunda edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, que está sendo realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), em Gurupi. O evento teve início nesta quinta-feira, 31, e é voltado para os 28 municípios da região sul do Estado.

O tema desta edição é Desafios e oportunidades para fortalecer a economia do Tocantins. A intenção é levar aos municípios a discussão de assuntos que envolvem os desafios enfrentados para a eficácia da gestão e a identificação de oportunidades para desenvolver os municípios, de acordo com seu potencial.

A iniciativa faz parte da série de fóruns regionais que estão sendo realizados pelo Governo, com o propósito de criar um ambiente de diálogo entre o Estado e os agentes responsáveis por gerir soluções práticas e viáveis ao crescimento econômico local e ao fortalecimento econômico regional.

Caravana da Juventude

Já no início da noite, às 19 horas, Marcelo Miranda participa do encerramento das atividades da Caravana da Juventude, no Colégio Estadual Manuel Vicente, em Augustinópolis, região do Bico do Papagaio.

As atividades no extremo-norte do Tocantins iniciaram no dia 28 de agosto e percorreram escolas de 15 municípios da região, com informações sobre os cuidados com a saúde, interesse pela educação, protagonismo juvenil, além de benefícios sociais.

No Tocantins, grande parte dos 92 mil alunos da rede estadual de ensino, com idades entre 15 e 29 anos, será beneficiada pelo projeto.

A Caravana da Juventude também levou informações sobre a campanha Tô No Enem, que objetiva mobilizar os estudantes da 3ª série do ensino médio para participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); sobre o ID Jovem, além de outras atividades.