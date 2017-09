Todo primeiro sábado e domingo do mês, tem a Feijuca do Sesc, sempre com uma atração musical no Centro de Atividades Sesc Palmas, na 502 Norte e, no domingo, apenas a feijoada no Tênis Sesc, no Aureny III. Amanhã, dia 02 de setembro, a cantora Nacha Moretto irá garantir a animação no Centro de Atividades.

No domingo, 03, a Feijuca acontece no Tênis Sesc, no Aureny III. Nas duas unidades, a feijoada será servida a partir das 12h. A porção custa R$ 9,00 para comerciários e usuários. A entrada no clube custa R$ 5,00 para usuários e é gratuita para comerciários.

Nacha Moretto

Natural de Campinas (SP), é ex-vocalista do grupo Raíces de América. Toca violão, cuatro venezuelano, charango e cavaquinho. Participou da gravação dos CDs, Metal na Pedra e Amazônia, e de vários programas de televisão como, Perdidos na Noite, Mara Maravilha, Milck Shake da Angélica, Mulheres, Som Brasil, entre outros quando também atuou em shows por todo o Brasil e exterior. Fundadora das bandas Inti-Aymará e Banda Impacto Latino, esta última que atua no mercado tocantinense com ritmos diversificados que vão da salsa até o samba de raiz.