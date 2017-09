O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, (SENAR), finalizou nesta sexta-feira, 31, no município de Dueré/TO o curso Manejo e Aplicação de Vacina Contra Brucelose para 15 alunos. Os participantes receberam orientações sobre o sistema de defesa sanitária animal; informações sobre as doenças e os sinais clínicos nos bovinos, suínos, equinos e aves; métodos para aplicação de vacinas e formas de acondicionamento. A realização do curso foi uma parceria entre o Senar e a Agência de Defesa Agropecuária (ADAPEC).

O treinamento foi uma solicitação do Sindicato Rural de Dueré, presidido pela presidente, Ozenira Caldeira Marques que disse estar muito satisfeita com esta realização. “É uma grande conquista para nós, os alunos deste curso sairão capacitados com conhecimentos técnicos e qualidade nas atividades do meio rural", destacou a presidente.

Orientação sobre a vacina

A vacina contra brucelose é dividida em duas etapas, sendo uma em cada semestre do ano e é aplicada em bezerras com idade entre três e oito meses. Para comprovar a vacina é importante que o produtor faça a marcação V7 na face esquerda do animal imunizado. O "V" significa vacinação de brucelose e o número 7 indica o último dígito do ano em que foi aplicada a vacina, no caso 2017.

“O produtor rural é obrigado a declarar a vacinação contra a brucelose a cada semestre”, explicou a instrutora do Curso, Vera Márcia dos Santos, na oportunidade ela também alertou a todos que a falta da vacinação ou a falta da declaração impede o produtor rural de obter o GTA – Guia de Transporte Animal.