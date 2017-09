A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Núcleo Sul, de Gurupi/TO, efetuou, na manhã desse sábado, 2, a prisão de mais oito pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e que atuavam em Gurupi e Figueirópolis.

Conforme o delegado Rafael Fortes Falcão, após a prisão de Everaldo M., na madrugada do dia 1°, o qual foi encontrado com mais de 9kg de pasta base de cocaína, que seriam distribuídos, em Gurupi e Figueirópolis, ainda na sexta-feira, os policiais da DEIC cumpriram mandados de prisão em desfavor de Adriano M. R., vulgo “Estopa”, de 28 anos, Reinaldo F. da S., vulgo “Neguinho da Felipa”, 36 anos e Keyla B. D., de 31 anos.

Já na manhã deste sábado, 2, a DEIC, com apoio de agentes da 2ª e 3ª Delegacias de Gurupi cumpriram, em Figueirópolis mandados de busca domiciliar e de prisão em desfavor de Moacir B. de M., de 36 anos; Adão A. da S., de 42 anos; Bruna A. de C., de 30 anos; Abigail A. R., de 23 anos e Zeny M. da S., de 48 anos.

Na ocasião foram apreendidos nas residências de Adão, Moacir e Zeny drogas, dinheiro e aparelhos celulares, sendo estes autuados em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ainda segundo o delegado, as prisões fazem parte da operação “Figueiras”, a qual foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC –Sul), de Gurupi, na manhã da última sexta-feira, 1°, e que, há 3 meses investigava crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nas cidades de Gurupi e Figueirópolis.

Todos os presos foram levados para a sede da DEIC-Sul, onde foram autuados em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, os homens foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. As mulheres permanecem custodiadas à espera de vagas no sistema carcerário feminino do Estado.