De acordo com o deputado estadual Vilmar de Oliveira (SD), Colméia está em luto com a perda recente de grandes líderes políticos. No final de semana, faleceu Abendigá Máximo Rodrigues, ex-prefeito na região, e Wesley Mariano Barbosa, filho do também ex-prefeito da cidade, Jader Mariano. E no último dia 28 de Agosto, Colméia também perdeu o ex-vereador Jonas Carlos Pacheco, vítima de um infarto.

Seu Abendigá, de 89 anos, deixa um legado para Colméia e região. Líder influente, que comandou os destinos do PMDB por mais de 40 anos em Colméia, também foi prefeito de Pequizeiro entre os anos de 1970 e 1973, época em que Colméia era distrito desta cidade, e também vereador por dois mandatos em Araguacema. Faleceu em Palmas, no sábado, 2, em decorrência de uma falência cardíaca. Deixa a esposa, Nelza Maria da Costa, 6 filhos, 20 netos e uma legião de amigos com muita saudades.

Wesley Mariano Barbosa, 41 anos, perdeu a vida na madrugada de sábado, 2, em um acidente automobilístico na TO 336, entre Guaraí e Colméia. "Neste momento de profunda dor, rogamos a Deus que traga o conforto necessário aos seus pais, Jairo Mariano e Silva Bento, aos seus irmãos Jakeline e Emerson, aos seus 5 filhos, e a todos que sofrem com a sua partida", lamenta Vilmar.

Morador de Colméia há mais de 30 anos, o ex-vereador Jonas Pacheco, 70 anos, também deixa um legado para a nossa cidade. Ele foi vereador na década de 90 (1997-2000). Deixa a esposa, Maria de Lurdes Pacheco, 5 filhos e 13 netos. "Aos que sofrem sua partida, o parlamentar direciona seus mais sinceros desejos de conforto e paz".