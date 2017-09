O prefeito de Aliança do Tocantins, Coronel Tavares, filiou-se ao PSDB nesta segunda-feira (4). A filiação ocorreu durante encontro com o presidente estadual do partido, senador Ataídes Oliveira, que fez uma visita institucional a Aliança do Tocantins. Além do prefeito, outros 17 líderes municipais passaram também a integrar a sigla do PSDB.

“Vivemos um novo momento. O povo almeja mudança e é isso que o PSDB está propondo para o Tocantins. Queremos trabalhar para o desenvolvimento desse Estado que tanto amamos. Eu não tenho dúvidas de que a vinda desses líderes irá contribuir para a consolidação de um partido mais forte e integrado”, comentou Ataídes Oliveira. Com a vinda do prefeito de Aliança do Tocantins, o PSDB passa a ter 23 prefeitos no Estado.

O Coronel Tavares defendeu a importância de estar vinculado a um partido com força e expressão no Tocantins e elogiou a postura política do presidente do PSDB/TO.

“O senador Ataídes é um empreendedor de sucesso e tem uma atuação de destaque no Senado Federal, combatendo com bastante ênfase a corrupção e a ineficiência do poder público”, afirmou o prefeito que ainda ressaltou que na região sul do Estado a maioria dos prefeitos tem a mesma visão do senador Ataídes. “Isso contribui para um partido coligado e representativo”, destacou o prefeito.