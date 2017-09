Acontece nesta próxima terça-feira, 5, a inauguração do sistema de captação de energia solar na Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, localizada na Arse 132. A unidade recebeu 160 placas de captação de energia solar com potencial de produzir 44 kWp (Quilowhatts-pico) que, além de gerar energia limpa trará uma economia de cerca de R$ 5 mil por mês. A inauguração será às 8 horas e contará com a presença do prefeito, Carlos Amastha, comunidade e autoridades municipais.

A instalação do sistema fotovoltaico, energia solar, foi iniciada no mês de agosto deste ano e contou com investimentos da ordem de R$ 210 mil. De acordo com a Secretaria de Projetos Captação de Recursos e Energias Sustentáveis (Secres) o projeto atende às metas globais de redução de emissão de gás carbônico (CO²) e reforça o compromisso da gestão de consolidar Palmas como uma cidade eficiente e sustentável.

Ainda de acordo com técnicos da Secres o objetivo é implantar sistemas fotovoltaicos em outros equipamentos públicos municipais como escolas e Centros de Educação Infantil. (Secom Palmas)