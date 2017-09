Alunos do ensino médio do IFTO participam de hasteamento das bandeiras

Em alusão a comemoração cívica ao Dia da Independência do Brasil, a Polícia Militar realiza entre os dias 04 e 08 de setembro atividades de cunho preventivo como palestras em escolas da rede de ensino pública e privada.

Durante a semana da pátria a Polícia Militar irá desenvolver palestras junto as instituições de ensino, para discutir temáticas sobre noções de civismo e sobre o contexto da Independência do Brasil, a fim de resgatar tradições históricas em todo o estado.

Já na tarde dessa segunda-feira, 04, policiais militares do Colégio da Polícia Militar proporcionaram um momento cívico a alunos do 2º ano do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO), em Palmas. Na ocasião, os subtenentes Denny Souto Ribeiro e Nivalcy Alves Marçal falaram sobre a importância dos símbolos nacionais, hasteamento e descerramento da bandeira nacional, sobre as esferas representativas e curiosidades sobre o assunto.

Para o subtenente, Denny Souto Ribeiro, essas ações trazem o conhecimento sobre o simbolismo da bandeira e hino nacional. "Uma vez que esses são símbolos máximos do civismo nacional, e que por vezes, são esquecidos pelas novas gerações, assim como a postura e conduta perante tais símbolos”, explicou o militar.

Ainda hoje, o capitão Jacson Nogueira da Silva realizou palestras no período matutino e vespertino para acadêmicos da Ulbra, em Palmas. E em Guaraí, a PM juntamente com a Prefeitura Municipal promoveu uma cerimônia de abertura da Semana da Pátria, que contou com a participação de autoridades e de alunos que realizaram apresentações culturais.

Para o comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, a Semana da Pátria é um momento "de prestigiarmos esse fato histórico tão importante para a nação que foi a Independência do Brasil. Assim, podemos refletir sobre o que somos e o que seremos na busca de construir um país melhor”, destacou.

Independência do Brasil

No dia 7 de setembro comemora-se a Independência do Brasil que ocorreu no ano de 1822. Na presente data, Dom Pedro I, príncipe regente do país, declarou a nação brasileira independente da Corte Portuguesa, sendo este um fator histórico determinante para o desenvolvimento social, político e econômico do Brasil.