A Polícia Civil do Tocantins, por meio de uma ação conjunta realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e da Delegacia de Araguaçu, deflagrou, na manhã da última segunda-feira (4) uma operação de combate à criminalidade a qual resultou na prisão de Jeférson R. B., 19 anos.

Ele é suspeito pela prática do crime de estelionato e foi capturado, em sua residência, localizada em Araguaçu, por meio de cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início há aproximadamente cinco dias, após indícios da prática de crime de estelionato com uso da internet. Ainda conforme o apurado pela DRCC, as vítimas eram empresas nacionais e estrangeiras de vendas online. Com a ajuda de hackers e utilizando-se de dados de terceiros e cartões de créditos clonados, eram realizadas compras em nome de vítimas que sequer tinham conhecimento que seus dados estavam sendo utilizados de forma indevida.

Os produtos eram entregues no endereço de Jeférson, que os revendia e compartilhava os lucros com os hackers. Os principais itens adquiridos eram aparelhos celulares, notebooks e acessórios, vídeo games, jogos, roteadores, roupas de grifes famosas, além de objetos de fácil comercialização.

Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à delegacia e, em seguida, recolhido a uma das celas da Cadeia Pública de Araguaçu, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. A operação contou com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) e Correios.