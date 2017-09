Quem se garante jogando Just Dance ou mesmo quer se divertir com as coreografias do jogo de dança mais vendido do mundo não pode perder a edição do Mundo Senai 2017 no dia 15 de setembro em Palmas. A programação do evento, que abre as portas das unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em todo País com a proposta de expor soluções oferecidas pela instituição, contará com o 1º Campeonato Mundo Senai de Just Dance, às 19 horas, no Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) da instituição em Palmas.

O número de participantes por equipe deve ser de 8, 16 ou no máximo 32 pessoas (Ex.: se houver 27 inscrições, os 16 primeiros estarão nas chaves e os 11 restantes na reserva em caso de desistência). A competição será organizada em apenas uma chave mista (sem separação por sexo ou idade) e os competidores devem chegar com 15 minutos de antecedência à prova para garantir participação.

Para o público que não quer competir, mas que gosta de dançar guiado pela coreografia demonstrada por personagens eletrônicos, conforme propõe o Just Dance, o jogo estará disponível dentro do horário de visitação do Mundo Senai que inicia às 8 horas.

Os interessados podem fazer uma pré-inscrição para a criação das chaves no próprio Cetec (quadra 201 Norte) até o dia do 15/09 (antes da competição) ou no evento criado no facebook Cetec Palmas que pode ser acessado clicando aqui. Os primeiros colocados recebem brindes da instituição como premiação e os participantes poderão ganhar descontos no curso Técnico em Programação de Jogos Digitais e nos demais com inscrições abertas no Cetec.

Conheça a programação completa do Mundo Senai 2017 no site www.senai-to.com.br. A edição 2017 traz ampla programação de oficinas, palestras, mostras tecnológicas entre outras atividades gratuitas nas unidades de Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Palmas e Taquaralto.