Acompanhando a comitiva do governador Marcelo Miranda a deputada estadual Valderez Castelo Branco (PP) participou na manhã desta quarta-feira, 6, da solenidade de entrega de 56 apartamentos no Residencial Netuno, na Quadra 504 norte, em Palmas. Construídas com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, as unidades são destinadas a famílias de servidores públicos estaduais, sendo que outros 336 apartamentos no mesmo residencial estão em construção.

Na oportunidade, Valderez enalteceu o trabalho do governo do Estado na área habitacional, em especial, no atendimento aos servidores públicos, pois o Tocantins foi o primeiro a implantar essa modalidade de financiamento para beneficiar o servidor. “Este empreendimento nasceu da ideia da parceria, do companheirismo e da ajuda mútua. Parabenizo a todos e desejo que sejam felizes em suas novas moradias”, disse a deputada.

Para a construção do residencial Netuno, o governo do estado fez a doação da área, o que possibilitou a diminuição do custo do imóvel com a redução das taxas de juros e, consequentemente, das prestações a serem pagas pelos proprietários. Para um dos beneficiados, Rodrigo Köster, o programa voltado para o servidor estadual facilitou o acesso à casa própria. "Um sonho que se iniciou a dois anos, que hoje se tornou realidade. Estou muito feliz com a conquista, dentro de minhas possibilidades",disse Rodrigo.

O programa Minha Casa Minha Vida 2 atende pessoas com renda de até R$ 6.500. Em Palmas, estão previstas 3.250 unidades habitacionais em diversas regiões da cidade.