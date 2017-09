A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende comemorou o anúncio do Ministério da Educação da liberação de novos recursos para as universidades e institutos federais.

O Tocantins foi beneficiado com esse anúncio na destinação de mais de R$ 15 milhões para a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Instituto Federal do Tecnologia (IFTO). Desse valor, R$ 8.662.034,00 são referentes a recursos financeiros discricionários e R$ 6.864.244,00 a uma liberação de limite para empenho do orçamento.

Para a UFT, o MEC liberou R$ 5.525.362,00 de repasse financeiro e R$ 4.460,340,00 de limite orçamentário. O IFTO terá R$ 3.136.672,00 de repasse financeiro e R$ 2.403.905,00 de limite orçamentário. O total de recursos para as instituições é de R$ 15.526.278,00.

Professora Dorinha ressaltou que, apesar da crise, o MEC tem atuado para garantir recursos para a educação brasileira. No que diz respeito ao Tocantins, esse empenho também é evidenciado com a atuação da deputada Dorinha, que defende a bandeira da educação no Congresso Nacional e é grande parceira da UFT e IFTO na destinação de recursos.

No último dia 6 o MEC autorizou a liberação de R$ 1 bilhão para universidades e institutos federais em todo o País. O valor corresponde ao repasse financeiro para as instituições e ao aumento de 5% no limite para empenho do orçamento para custeio e para investimento. Desse valor liberado, R$ 558,69 milhões são referentes a recursos financeiros discricionários e R$ 449,6 milhões a uma liberação de limite para empenho do orçamento.