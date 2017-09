A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada para investigar as atividades do grupo JBS promove reunião, nessa terça-feira, 12, a partir das 14h30, para a designação do relator do colegiado. A CPMI foi instalada no dia 5 e elegeu como presidente o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO). A vice-presidência ficou com o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

O foco da comissão mista são as supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e J&F em operações realizadas com o BNDES e BNDESPar, ocorridas entre os anos de 2007 a 2016.

Na segunda parte da reunião, devem ser votados requerimentos de senadores e deputados para que sejam chamados a depor os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, acionistas controladores do Grupo J&F Investimentos; Ricardo Saud, ex-diretor de relações institucionais do Grupo J&F; Marcelo Miller, ex-procurador do Ministério Público Federal; Demian Fiocca e Luciano Coutinho, ex-presidentes do BNDES; e Rodrigo Janot, procurador-geral da República.

Também devem ser analisados requerimentos ao BNDES para apresentação do levantamento detalhado de todos os empréstimos para o grupo, e ao BNDESPar sobre todas as participações do banco nas empresas do J&F. (Agência Senado)