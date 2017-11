A deputada federal Josi Nunes (PMDB/TO) usou a tribuna durante a sessão de debates desta sexta-feira, 10, para manifestar seu posicionamento contrário ao projeto de lei do deputado federal Gonzaga Patriota (PSB/PE), que propõe a transposição do Rio Tocantins para a região Nordeste do País.

A proposta foi aprovada recentemente, em caráter conclusivo, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. “Inicialmente, antes da matéria ser votada na CCJ, eu defendi a realização de um estudo para verificar a viabilidade concreta desta transposição. Defendi que era necessário ouvir especialistas, técnicos e a própria comunidade antes de qualquer decisão, uma vez que não sabemos se o Tocantins tem condições para suportar uma ação desta dimensão. Entretanto, diante da votação desta matéria e sem este diálogo que considero de fundamental importância, eu declaro o meu posicionamento contra a transposição. E desde já, adianto que vou trabalhar junto aos senadores do Tocantins para que esta matéria não seja aprovada no senado”, defendeu.

A parlamentar deixou claro que entende que é preciso colaborar com outros Estados, principalmente, no sentindo de levar água aqueles que necessitam, porém, essa colaboração só pode acontecer se houver condições. “É importante colaborar, mas desde que seja dentro das nossas potencialidades e possibilidades. Não podemos prejudicar o nosso Estado que também, tem sofrido com a falta de água. Permitir uma ação desta seria como diz o velho ditado: “desvestir um santo para vestir outro”. Por esta razão, vamos lutar para que este projeto não seja aprovado no senado”, finalizou.