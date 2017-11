Um repertório misto e variado espera você na Domingueira do Sesc, nesse domingo, 11 de novembro, com o grupo Samba de Rua. Pagode, MPB, sertanejo, forró e muito mais a partir das 13h no Centro de Atividades Sesc Palmas, que fica na 502 Norte. A entrada no clube custa R$ 10,00 para usuários e é gratuita para comerciários.

O Samba de Rua, apesar do ritmo predominante ser o pagode, possui um repertório bem diversificado, incluindo Música Popular Brasileira, sertanejo, forró e pagodes românticos, a exemplo de clássicos do Raça Negra, Araketu, Jorge Aragão, Seu Jorge, entre outros. O grupo é formado por cinco integrantes, que executam violão, cavaco, sax, pandeiro e tantan.

A Domingueira do Sesc tem como objetivo oferecer um domingo relaxante e atrativo para os frequentadores do clube do Centro de Atividades Sesc Palmas. Para isso, une a música e o lazer, oferecendo sempre aos domingos uma atração musical das 13h às 16h, por meio de um rodízio de músicos ou de grupos musicais, principalmente aqueles que apresentam um repertório alegre e dançante, com ritmos como o samba, o axé, o pagode, o sertanejo e o pop rock.