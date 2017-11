A Polícia Militar localizou e prendeu na manhã deste sábado, 11, mais um dos foragidos da Casa de Prisão Provisória de Palmas. O homem foi encontrado próximo a uma região de chácaras, na saída para Aparecida do Rio Negro. A PM, juntamente com as demais forças de segurança seguem trabalhando para capturar os demais fugitivos.

O detento encontrava-se na região em que foi localizado desde o dia da fuga e estava ferido. Ele foi capturado após denúncias através do 190.

O indivíduo será conduzido para a Delegacia de Polícia para ser apresentado.

Entenda

Detentos conseguiram fugir da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP) na noite do dia 5 de novembro. Quatro logo foram recapturados de um total de 12 presos que empreenderam fuga. Alguns dos recapturados estavam nas proximidades da Feira do Bosque, na Quadra 502 Sul, e na Avenida Teotônio Segurado.

No sentido de recapturar os outros oito detentos, foi montada força-tarefa com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Metropolitana para intensificar as buscas, inclusive com a ajuda do helicóptero da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Barreiras foram montadas nas saídas da capital.