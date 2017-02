Com a expectativa de reunir mais de 180 mil pessoas durante as cinco noites do Capital da Fé, a Prefeitura de Palmas traz grandes nomes como Fernandinho, Pregador Luo, Mylla Karvalho, Rosa de Saron, Preto no Branco, Pe. Fábio de Mello e Anderson Freire, dentre outros grandes nomes da música gospel nacional. Neste ano, a festa inicia na sexta-feira, 25 de fevereiro, na arena da Vila Olímpica ao lado do Ginásio Nilton Santos. O anúncio oficial aconteceu na manhã desta quinta-feira, 02, no auditório do Hotel Girassol Palace.

Mensagens de louvor, adoração e renovação da fé serão embaladas ao ritmo do rock, sertanejo, black music, MPB, hip hop, calypso, axé, arrocha. As apresentações iniciarão às 19 horas, subindo sempre ao palco, após as 22 horas, os cantores que atraem maior público. Esse compromisso foi firmado pelo presidente da Agência Municipal de Turismo, Cristiano Rodrigues, com os organizadores dos eventos evangélicos e católicos, para que os jovens tanto possam participar dos congressos, quanto do Capital da Fé.

Para facilitar a organização e revezamento das bandas serão instalados dois palcos, formato geo space, com uma passarela ligando-os. O circuito também contará com a Vila Gastronômica, com 60 estandes de comida e artigos gospel. Os ganhadores da última edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu comercializarão os pratos vencedores do concurso. Dentro do circuito não será permitida a venda de bebida alcoólica. O objetivo da Prefeitura é transformar a Vila Olímpica, onde foi realizada os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em um local da família palmense, e para isso também será montado na estrutura um parque de diversões.

O presidente da Agência Municipal de Turismo, Cristiano Rodrigues, destaca que a escolha das atrações foi levada em conta a opinião dos representantes das religiões católicas e evangélicas da cidade. “Os seguimentos que trabalhamos no Capital da Fé foram escolhidas com essas pessoas que nós entendemos que vivem no dia a dia com esses seguimentos religiosos, pois o nosso objetivo é trazer mais pessoas a nossa cidade, a fim de gerar desenvolvimento econômico por meio do turismo”, ressaltou Cristiano.

De acordo com o prefeito Carlos Amastha, a gestão vem trabalhando arduamente para que o evento venha a ser uma grande referência para todo o Brasil, o que segundo já ocorre junto ao Ministério do Turismo que reconhece o evento como um dos maiores neste seguimento. O prefeito destacou ainda que o sucesso se deve também em aproveitar uma vocação que a cidade já despertava, como a realização de grandes congressos religiosos nesta data. “A palavra de ordem neste evento é comunhão, estamos juntando todos os interesses, o de crescimento da cidade, da população, da espiritualidade que evento trás, e estamos fazendo um evento que é uma grande referência tanto para a cidade, como para o Brasil, com muita tranquilidade e paz, com muita alegria e com um nível de violência zero”, enfatizou o gestor.

Corroborando com a fala dos gestores os representantes dos seguimentos católicos e evangélicos presentes no evento, também destacaram que a comunhão e integração são a base do evento. “É um evento onde há integração, onde todo mundo ganha, seja nos baixos índices de violência, traz a paz e a espiritualidade, e também movimenta o turismo e a economia da cidade”, destacou o padre Eduardo Zanon. O representante da comunidade evangélica, Pastor Suelismar Caetano, também destacou a união dos seguimentos religiosos com o poder público para realização do evento, com vistas ao desenvolvimento da cidade. “Essa ideia de unir o social e o espiritual, ela pode funcionar muito bem, desde que haja a comunhão, nós abraçamos essa ideia com muito carinho, e estaremos sempre dispostos a colaborar para que haja o crescimento da nossa cidade em benefício da população em geral”, ressaltou o pastor.

Segurança

Apesar de ser um evento voltado a um público pacífico, o esquema de segurança será reforçado com o apoio da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Delegacia Móvel e Samu também estarão de prontidão no local.

Para garantir a fluidez no trânsito, os agentes de trânsito farão o monitoramento e controle na proximidade do Ginásio Nilton Santos. A recomendação é que os carros não sejam estacionados de maneira a impedir a saída de um veículo ou a normalidade do tráfego. O estacionamento no entorno da Vila será pago e administrado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e por associações beneficentes.

Confira as atrações

Sexta-feira, 24-02-2017

Lucas Veiga (evangélico)

Thiago Mangela (evangélico)

Carlos e Mariano (evangélico)

Alan Marquezine (evangélico)

Pr. Wesley (evangélico)

Fernandinho (evangélico/nacional)

Markinhos Rocha (evangélico)

DJ JP (evangélico)

Cecília Viola (evangélico)

Sábado, 25-02-2017