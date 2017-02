Os prefeitos de Aurora do Tocantins, Aloílson Cardoso (PTB), de Lavandeira, Roberto Cesar (PMDB), de Combinado, Lindolfo do Prado “Dolfin” (PV) e de Novo Alegre, Fernando Pereira (PMDB), reuniram-se no último dia 30, para tratar de parcerias e propor a formação de Consórcio Intermunicipal de Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura entre os municípios do Vale do Rio Palmas.

A exposição do projeto de formação do consórcio foi apresentada pelo advogado Paulo Ferreira, secretário parlamentar do gabinete da deputada Dulce Miranda em Brasília/DF, que reiterou a disposição da deputada tocantinense em apoiar a união dos gestores municipais. Antes de decidir pela formação do Consórcio Intermunicipal, o grupo de prefeitos esteve em Palmas com o secretário de Estado de Saúde Marcus Musafir, para buscar apoio.

Já em reunião, o prefeito Fernando Pereira ressaltou a importância da união dos gestores municipais, na busca de soluções conjuntas dos problemas, principalmente referente a saúde da população. Segundo ele, no momento em que o País sofre umas das maiores crises econômicas de sua história, é preciso buscar parcerias para reduzir os gastos, principalmente na área de saúde.

Já o prefeito de Combinado Lindolfo Prado “o Dolfin”, enfatizou que, a união entre os quatro entes municipais irá proporcionar economia, principalmente nos transportes de pacientes para Palmas, que além de combustível e manutenção dos veículos, coloca vidas em risco em longas viagens até a capital, já que os hospitais regionais não atendem as necessidades dos pacientes.

Enquanto que para o prefeito de Lavandeira, Roberto Cesar, a união dos quatro gestores, certamente diminuirá as despesas com abastecimento e manutenção, mas principalmente diminuir os cansaço físico dos pacientes, muito deles com a saúde debilitada. Ao mesmo tempo em que fortalecerá a união em outras as áreas como meio ambiente e infraestrutura dos municípios.

Para o prefeito de Aurora, Aloílson, no momento em que os municípios passarem por uma profunda crise financeira devido a crise econômica brasileira, é preciso encontrar soluções para diminuir os gastos públicos, e uma das alternativas é a união entre os gestores, principalmente na saúde, um dos maiores gargalos das administrações públicas.

A primeira reunião do grupo, realizada no gabinete do prefeito Fernando Pereira, em Novo Alegre, também contou com a presença do vice-prefeito de Combinado Glauco Rafael (PMDB), das secretárias da Saúde de Lavandeira Eliana Lemos, de Aurora Gleyson Torres, de Novo Alegre Eliane Prado Araújo, dos chefes de gabinete da prefeitura de Aurora Edilson Souza, da prefeitura de Novo Alegre Maria Lucia e do secretário de Meio Ambiente e Turismo de Lavandeira jornalista Rodrigues di Sousa.

Uma nova reunião do grupo ficou marcada para o próximo dia 1° de março, para dar continuidade ao processo de formalização do consórcio e discutir outros interesses dos municípios envolvidos. Ficou acertado ainda que os gestores enviarão para as Câmaras Municipais Projetos de Lei, pedindo autorização para que os gestores celebrem o Consórcio.