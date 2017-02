A reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Isabel Auler, deixou, nesta sexta-feira (3) a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) onde estava há oito dias, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Isabel segue hospitalizada, mas agora em um apartamento na Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), em Buenos Aires, Argentina. Isabel foi internada na quinta-feira (26), quando sofreu um derrame durante uma viagem de férias com o filho, Renato Auler.

"Ela está em franca recuperação, com o quadro estabilizado, e bastante orientada", relatou Neilton Araújo de Oliveira, médico, professor da UFT e interlocutor que acompanha o caso diretamente com a família e a equipe que atende a reitora na Argentina.

"Quando acordou logo quis saber sobre a UFT, está se alimentando sem mais a necessidade do suporte de equipamentos e quer ir para casa", acrescentou o médico, que avalia que a paciente agora reúne todas as condições para a imediata transferência para o Brasil, onde deve prosseguir o tratamento.

"Ela está se recuperando muito bem e já quer voltar ao trabalho semana que vem! Perguntou de todos e sobre como anda o PAT [Plano Anual de Trabalho], quis saber da reunião de planejamento, do Consuni... mil coisas! Nossa guerreira! Com fé em Deus ela estará de volta curada e ainda com mais energia para trabalhar com o que tanto ama: a UFT!", comentou a filha dela, Claudia Auler, que é professora e coordenadora do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFT no Câmpus de Gurupi e está em Buenos Aires desde o dia 28.

UMA promove culto ecumênico na segunda-feira (06)

Familiares, colegas e amigos de Isabel permanecem em vigília. Nesta sexta-feira (03), servidores da área de Gestão de Pessoas de todos os câmpus e da Reitoria se vestiram de branco em apoio e torcida pela pronta recuperação da reitora.

Além disso, dando continuidade a diversos atos religiosos que vêm sendo realizados, na segunda-feira (06) a Universidade da Maturidade (UMA) - programa de extensão da UFT - promove um culto ecumênico. A cerimônia está marcada para as 14h30 na sede da UMA no Câmpus de Palmas.