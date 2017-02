A Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 6, no gabinete do presidente, vereador JC (PMDB), a visita da diretoria do Sindicato Rural de Paraíso, que tem como presidente, José Antônio Pires. Na pauta da reunião, a realização da edição de 2016 da ExpoBrasil, a festa mais tradicional da cidade.

Além do presidente José Antônio Pires, estiveram presentes o vice-presidente, Rogério Moraes, o tesoureiro Pedro Precon, o secretário Osvaldo Guerino, e os diretores Tatá e Rafael Cordeiro. A Câmara foi representada na oportunidade por seu presidente, vereador JC (PMDB) e os vereadores Adriano Moraes (PPS), Walter Gontijo (PMDB), Ataíde Rodrigues (PDT), Marcílio Pedreiro (PMDB), Gleidson Dedinho (PTB), Whisllan Maciel (PSDB), Vanessa Alencar Pinto (DEM), Paulo Sérgio Diniz (PSC), Beto da Goiás (SD), João Camargo (PV) e Professor Deley (PSC).

Na oportunidade, José Antônio Pires falou sobre as dificuldades financeiras para a realização desta edição da ExpoBrasil e pediu a parceria dos parlamentares para angariar ajuda neste sentido; “Fiquei muito feliz em conversar com os vereadores e espero unirmos as forças para termos mais uma edição da exposição em Paraíso”, pontua o José Antônio, que falou ainda dos serviços que são prestados pelo Sindicato ao produtor rural: “Hoje prestamos serviços com dois tratores trabalhando e atendendo os produtores, além de cursos e palestras e o objetivo principal da ExpoBrasil é beneficiar o produtor e para isso a parceria com os setores público e privado é fundamental”, destaca o presidente.

Para o presidente da Câmara, vereador JC, é sempre positivo ouvir os setores organizados de Paraíso e buscar soluções para as demandas apresentadas: “Nosso Sindicato Rural realiza uma das maiores festas do Estado do Tocantins, e hoje nós ouvimos as propostas e ficamos felizes, pois este ano, como foi exposto pela diretoria, haverá cobrança de ingressos em apenas 3 noites. Nos colocamos à disposição, pois a Câmara está de portas abertas”, comentou JC.