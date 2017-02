Cansado de aguardar uma ação de limpeza por parte da Prefeitura de Palmas no canteiro central da Alameda 5 da Quadra 712 Sul, o senhor Vicente Caetano da Silva, 74 anos de idade, decidiu limpar por conta própria o local. Senhor Vicente roçou, podou árvores e depois juntou o entulho. "De um retorno a outro estou cuidando porque o mato era muito alto e juntava muita muriçoca e insetos. Capinei tudinho e plantei grama. Estou chegando em casa agora. Estava lá capinando", disse o senhor Vicente às 11 horas desta segunda-feira, 6, em entrevista ao Conexão Tocantins.

Senhor Vicente informou que também decidiu tomar conta do canteiro porque na quadra existe uma boca de fumo e os usuários estariam se escondendo no mato para poder usar drogas. "Tava uma capoeira da altura de uma pessoa no canteiro central e aqui perto tem uma boca de fumo e eles se escondiam dentro do capim para usar droga. Peguei e limpei logo para evitar essas cosias", disse.

Por conter materiais como cacos de garrafas, o senhor Vicente chegou a cortar os dedos das mãos. O aposentado já capinou e plantou grama em mais de 100 metros e disse que continuará cuidando do canteiro. Vicente Caetano disse que os moradores da quadra acham positivo o trabalho realizado por ele, mas criticou a falta de ação dos vizinhos. "Eles acham que é bom, mas a parte deles não fazem. Tinha uma capoeira da altura de uma pessoa e ninguém se interessou de limpar", lamentou.

O idoso disse que preferiu não pedir ajuda da Prefeitura. "Não pedi e nem vou pedir. Capinei e plantei grama e aí veio o varredor de rua e jogou lixo em cima da grama que eu plantei. Aí peguei e juntei tudo", afirmou.

O aposentado disse que reside em Palmas há 26 anos e diz não ter preguiça para trabalhar e que a partir de agora vai cuidar do canteiro como se fosse sua roça.