Alexandro de Castro, apresentou projeto do governo que discutirá ações com os municípios

Dinamizar a economia local, gerando emprego e renda, é um dos desafios enfrentados pelos gestores municipais e será foco de um dos projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden). A proposta da realização de Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico foi apresentada pelo secretário da pasta, Alexandro de Castro, na manhã desta quarta-feira, 8, durante a abertura do Encontro dos Gestores Municipais 2017-2020, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas.

De acordo com o secretário, a realização do fórum irá facilitar o diálogo e o intercâmbio entre os atores locais e o Governo do Estado. “Nós queremos promover o crescimento descentralizado, levando em conta a vocação e a história de cada município, e ainda levantar potencialidades e oportunidades do Tocantins para o mundo”, destacou durante a apresentação.

Os 139 municípios do Estado foram divididos em quatro regiões e, em cada uma delas, o fórum acontecerá em momentos distintos, iniciando em março. A apresentação feita nesta quarta-feira deu início aos trabalhos da secretaria de sensibilização, na busca de envolver o maior número de prefeitos, secretários e demais interessados, buscando o engajamento dos mesmos para a realização dos encontros regionais.

A proposta, explicou o secretário, é, junto com prefeitos, secretários, representantes de diversas entidades e empresários, traçar ideias inovadoras e estratégias para o enfrentamento de crises e buscar resultados promissores, em especial, nas áreas de atuação da pasta, que envolve a cultura, o turismo, a ciência e tecnologia, principalmente com foco no desenvolvimento econômico regional.

Na ocasião, um questionário foi entregue aos prefeitos presentes, pela equipe da Seden, com perguntas sobre oportunidades e potencialidades dos municípios.

O evento

Com o tema A autonomia dos municípios e os desafios dos novos gestores, o evento reuniu prefeitos, vice-prefeitos, secretário e assessores, com o objetivo apresentar orientações aos gestores sobre as principais áreas da administração municipal e as obrigações constitucionais dos prefeitos.

Encerrando a manhã de abertura do Encontro dos Gestores Municipais 2017-2020, a vice-governadora do Estado, Claudia Lelis, destacou que a vida do país acontece nos municípios e que, por isso, o Governo do Estado é parceiro dos gestores municipais na busca de projetos e ações para o desenvolvimento dos municípios. “A palavra de ordem é união”, destacou a vice-governadora.