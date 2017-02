O senador Ataídes Oliveira, presidente do PSDB/TO, participou, nessa terça-feira (07), de reunião com o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, em Brasília, para resolver o problema da Concessão da BR-153 administrada pela Galvão Engenharia, que se arrasta desde setembro de 2014 quando foi assinado o contrato para administrar o trecho de 624,8 quilômetros entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO).

O Grupo Galvão, que teve crédito suspenso pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e paralisou as obras por falta de recursos financeiros, também foi procurado pelo senador Ataídes para tentar destravar as obras. Em conjunto, ficou acordado que a realização de nova concessão por uma nova empresa tornaria o processo ainda mais lento. “Essa concessão que foi feita pela Galvão Engenharia, caiu na caducidade. A solução que achamos foi através de empresa estrangeira assumir a concessão já existente, assim dando celeridade para todo o processo”, destacou Ataídes.

A Galvão Engenharia tem 15 dias para formalizar a proposta junto à ANTT. Ataídes destacou também a vontade de levar a obra de duplicação da via até Guaraí. “Esse é um grande desafio para mim. A duplicação é fundamental para garantir a segurança dos usuários da BR-153 e para alavancar o desenvolvimento regional, uma vez que a rodovia é estratégica para escoamento da produção”, explicou Ataídes Oliveira.