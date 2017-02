O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), João Emídio de Miranda, convida prefeitos associados, imprensa e demais interessados a acompanharem o rito eleitoral que escolherá os membros da diretoria e conselho Deliberativo e Fiscal da entidade municipalista. As eleições da ATM ocorrem nesta sexta-feira, 10, às 09h, no Auditório da ATM, no centro de Palmas.

A Chapa “ATM Forte” foi a única a ser protocolada até o término do prazo, dia 27 de janeiro, tendo os prefeitos Jairo Mariano, de Pedro Afonso, e Eduardo Madruga, de Wanderlândia, como presidente e vice-presidente, respectivamente. A chapa foi protocolada no dia 26 de janeiro pelo prefeito Jairo Mariano, além de aliados.

Rito

As eleições da ATM serão processadas em Assembleia Geral, conforme o Art. 42 do Estatuto da ATM. Ainda segundo o Art. 46 do documento, em caso de Chapa Única, a eleição será por aclamação.

A primeira chamada será às 09h, quando se observará se há no local metade dos prefeitos aptos a votarem, condição que permite a aclamação da chapa. Caso não esteja no auditório metade dos votantes, a segunda chamada ocorrerá às 10h, quando qualquer número de prefeitos eleitores presente permite a aclamação da chapa. Atualmente, 133 prefeitos estão aptos a votarem nas eleições da ATM.

Comissão Eleitoral

A Comissão Eleitoral é representada pelo ex-prefeito de Taipas do Tocantins, Joaquim Carlos Azevedo, na condição de presidente, pelo ex-prefeito de Riachinho, Fransérgio Alves Rocha, enquanto secretário, e pelo prefeito eleito de Barrolândia, Adriano Ribeiro, no ato fiscal do processo eleitoral.

Candidato

Jairo Soares Mariano, 40 anos, é formado em Ciências Contábeis e está prefeito reeleito do município de Pedro Afonso. Mariano é pioneiro no Tocantins, com participação efetiva em conselhos de entidades como o Sebrae, Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Conselho de Energia Elétrica do Tocantins.



Empreendedor e criativo, o prefeito de Pedro Afonso, pelo PDT, se destaca por seu perfil administrador, empenhado no desenvolvimento social, econômico e cultural de Pedro Afonso.

Participou do quadro de funcionários da Assembleia Legislativa e FIETO no cargo de Chefe de Gabinete, além de ter sido Diretor Administrativo da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), no biênio 2015/2016.

Atualmente, o prefeito de Pedro Afonso é coordenador geral do território Nordeste e presidente do Consórcio de Resíduos Sólidos do Tocantins.

Chapa

Chapa “ATM Forte”

Diretoria

Presidente: Jairo Soares Mariano – Prefeito de Pedro Afonso

1º. Vice-presidente: Eduardo Silva Madruga – Prefeito de Wanderlândia

2º. Vice-presidente: Adriano Rodrigues de Moraes – Prefeito de São Sebastião do Tocantins

1°. Diretor Administrativo: Fernandes Martins Rodrigues – Prefeito de Figueirópolis

2°. Diretor Administrativo: Fabrício Viana Camelo Conceição – Prefeito de Paranã

1°. Diretor Financeiro: Márcio Pinheiro Rodrigues – Prefeito de Itapiratins

2°. Diretor Administrativo: Yaporan da Fonseca Milhomem – Prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus

Conselho Deliberativo

Fernando Pereira Gomes – Prefeito de Novo Alegre

Eduardo dos Santos Sobrinho – Prefeito de Piraquê

Joaquim Ursino Ferreira – Prefeito de Chapada da Natividade

Luciano Pereira de Oliveira – Prefeito de Goianorte

Maria Ivoneide Matos Barreto – Prefeita de Itaguatins

Suplentes do Conselho Deliberativo

Wanilson Coelho Valadares – Prefeito de Dois Irmãos

Cleiton Cantuário Brito – Prefeito de Cristalândia

Paulo Hernandes Moura Lima – Prefeito de Bom Jesus do Tocantins

Carlos Alberto Rodrigues da Silva – Prefeito de Carrasco Bonito

Joãozinei Francisco da Rocha – Prefeito de Rio Sono

Conselho Fiscal

Moisés Costa da Silva – Prefeito de Miracema

Antônio Ivo Gomes Diniz – Prefeito de Juarina

Charles Dias da Silva – Prefeito de Palmeirante

Suplentes do Conselho Fiscal

Neurivan Rodrigues de Sousa – Prefeito de Carmolândia

Mauro Júnior Silva Arcanjo – Prefeito de Rio da Conceição

Armando Alencar da Silva – Prefeito de Esperantina