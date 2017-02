O Tocantins registrou mais um assalto em agência dos Correios e desta vez, a unidade vítima da ação de bandidos foi a de Aragominas, na região norte do Estado, nesta terça-feira, 14.

De acordo com informações repassadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado (Sintect/TO), dois bandidos armados entraram na agência, anunciaram o assalto e renderam funcionária e clientes. A funcionária relatou que, já com os bandidos dentro da agência, dois outros clientes entraram na unidade, sendo que uma mulher estava com uma criança. "Eles ficaram ameaçando atirar na criança caso não abrisse o cofre", disse a funcionária.

Ainda de acordo com a funcionária, os bandidos levaram todo o dinheiro do caixa, além de celulares, dinheiro e joias dos clientes que estavam na agência.

O Sintect pontua que, novamente, a falta de porta com detector de metais e segurança armada nas agências expõe os funcionários e clientes dos Correios a situação de risco. "E, infelizmente, a empresa retirou das agências postos de vigilância armada. Caso nenhuma medida seja tomada com efeito imediato pela direção dos Correios, os funcionários irão paralisar suas atividades por tempo indeterminado, pois não há mais como continuar trabalhando com essa sensação de insegurança e medo", posicionou o sindicato.