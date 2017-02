A 20° Zona Eleitoral de Peixe está entre as 17 zonas que estão passando pelo processo de cadastramento biométrico. Na manhã desta terça-feira, 14, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, realizou uma reunião com lideranças e autoridades locais buscando mobilização dos eleitores para comparecerem ao Cartório Eleitoral. A meta da Justiça Eleitoral é concluir o cadastramento biométrico de todos os eleitores do Tocantins ainda neste primeiro semestre de 2017.

A biometria assegura aos eleitores maior segurança no processo eleitoral, já que com a identificação das digitais nenhum eleitor pode se passar por outro, garantindo assim que não haverá fraude.

"Para finalizarmos com êxito a última etapa da Biometria no Tocantins precisamos do engajamento de todos os setores da sociedade, autoridades políticas, os agentes de saúde que visitam todas as residências dos municípios, clubes de serviço, líderes religiosos, escolas e rádios comunitárias. É muito importante essas parcerias e o envolvimento de toda a comunidade", explicou a presidente, que esteve nesta segunda-feira, 13, no município de Araguaçu, participando de audiência pública sobre o tema.

A juíza eleitoral, Cibele Maria Bellezzia, reforçou a importância do recadastramento biométrico, e as possíveis sanções caso os eleitores não compareçam ao Cartório Eleitoral. "O título de eleitor é um documento indispensável, muitos benefícios sociais como o bolsa família e crédito rural dependem da apresentação desse documento, além disso, muitos moradores dessa Região dependem desses benefícios", disse.

Vale destacar ainda a importância da parceria com os municípios para a disponibilização de servidores, que irão reforçar os atendimentos nos cartórios eleitorais.

Itinerante

Os municípios de Jaú do Tocantins, São Valério da Natividade e Sucupira também compõem 20° Zona Eleitoral de Peixe. Durante a reunião foi anunciado que os atendimentos itinerantes irão acontecer em São Valério, entre os dias seis a 24 de março, e de três a 28 de abril, em Jaú do Tocantins e de primeiro a 12 de maio, em Sucupira.

As próximas reuniões acontecerão em Araguacema nesta sexta-feira, 17, às 14h. E em Ponte Alta na segunda-feira, 20, às 9 horas.