O comércio de Araguaína/TO registrou no último mês de janeiro um número menor de pessoas inadimplentes com o nome inscrito no Serviço de Proteção do Crédito (SPC) em relação ao mês de dezembro e na comparação com o mesmo período de 2016.

O diretor de SPC da Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara), Alberto Luna, explica que os números ainda são um reflexo positivo do comportamento de consumo no fim do ano passado. “No último trimestre de 2016, os consumidores passaram a controlar mais as contas e pagar seus débitos em dia. O resultado foi mais nomes limpos na praça. E muitos ainda estão aproveitando o décimo terceiro salário para quitar o que está pendente”.

Na comparação com dezembro de 2016, janeiro registrou uma queda de 49,81% no número de consumidores inscritos no SPC. Já em relação a janeiro de 2016 (mesmo período), a redução foi ainda maior, 62,80%.

Para o presidente da Aciara, a expectativa é que esta tendência mantenha-se ao longo de 2017. “O otimismo no mercado está aumentando. Quando paga suas contas em dia, o consumidor mantém o nome limpo e o crédito do comércio estará sempre disponível para ele”.