A ministra Luciana Lóssio, relatora no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Recurso Especial Eleitoral nº 122086, da Coligação "A Mudança Que a Gente Vê", do ex-governador Sandoval Cardoso, que pede a cassação do atual governador do Tocantins, Marcelo Miranda, pediu, através de despacho emitido nessa quarta-feira, 15, que o processo seja incluído na pauta de julgamento do plenário.

O recurso estava para apreciação da ministra há meses. No Recurso Especial pesa contra o governador Marcelo Miranda a acusação de captação ilícita de recursos financeiros, o popular caixa 2, envolvendo um avião apreendido em 2014 no Estado de Goiás durante campanha eleitoral. O processo tem parecer favorável do Ministério Público Eleitoral do Tocantins, pela cassação, desde setembro do ano passado.

Em setembro de 2014, a Polícia Civil apreendeu em um avião bimotor, em uma pista de pouso em Piracanjuba/GO, 87 km de Goiânia/GO, um montante no valor de R$ 500 mil e milhares de panfletos políticos de Marcelo Miranda que concorria ao cargo de governador na época. Na oportunidade, quatro pessoas foram presas e a suspeita levantada foi de caixa dois de campanha.

