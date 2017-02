A galeria em praça aberta do Arte ao Cubo do Sesc em Palmas expõe a última semana da magia das cores e do encanto da poesia. A exposição “Poiesis3”, ou Poesias ao Cubo, de Marina Boaventura, encerra a visitação pública gratuita no dia 25 de fevereiro, no Centro de Atividades do Sesc Palmas (502 Norte).

Poiesis³ ou, Poesias ao Cubo, trata-se de um site specific que considera como elementos estéticos os cubos e o meio circundante para o qual a obra foi elaborada. A proposta é inspirada em lençóis expostos nos varais, bailando ao vento e refletindo cores, onde a artista cria uma obra que mistura a ocupação do espaço da praça com as artes visuais e a literatura. “A palavra de origem grega poiesis significou inicialmente criação, produção e, posteriormente, arte da poesia e faculdade poética. As palavras pintadas nos lençóis com o balançar do vento adquirem uma liberdade, se misturam com as cores aquareladas no tecido transparente e ganham nova vida poética”, destaca o promotor em Artes Visuais do Sesc Tocantins, Vone Petson.

Ilustram os lençóis haicais ou poemetos de autores como Matsuo Bashô, Paulo Leminski, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Adélia Prado, Cora Coralina, Guilherme de Almeida, Cecília Meireles, Hilda Hilst, Guimarães Rosa, Simone de Beauvoir, Ferreira Gullar, Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Mário Quintana, Yeda Prates Bernis, Olavo Bilac, Arnaldo Antunes, Osmar Casagrande, Ana Isabel Friedlander, Otávio Fraz, Tião Pinheiro, José Gomes Sobrinho, Edson Cabral, Gilson Cavalcante, Odir Rocha, Orley Massoli, Ronaldo Teixeira, Lita Maria, Márcio Melo, Aline Loss Rodrigues, Almecides Pereira, Irma Galhardo, Lia Testa, Ricardo Carlin, entre outros.

Marina Boaventura

Marina Teixeira de Souza Boaventura (Rio Paranaíba-MG), reside em Palmas (TO). Graduada em Artes Plásticas pela UFU de Uberlândia (MG), com especialização em Ensino de Artes Plásticas pela Ufu. Participou de várias exposições individuais e coletivas, e performances em Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Pará, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paris, na França. A mais recente realizada foi a individual – “Cartas de um Náufrago em Mim” – Galeria Sesc de Artes, em 2015 em Palmas (TO).

A exposição “Poiesis3” entra na sua última semana de visitação pública gratuita, encerrando-se no dia 25 de fevereiro de 2017, na praça ao lado do Centro de Atividades do Sesc Palmas (502 Norte).