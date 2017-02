O Centro de Controle de Zoonoses de Palmas (CCZ) inicia nesta segunda-feira, 20, a Campanha de Vacinação Antirrábica na Zona Rural de Palmas/TO. Os trabalhos começam pela região do Água Fria, com saída prevista para às 8 horas do Centro de Saúde Comunitário da 409 Norte. A meta é vacinar cerca de cinco mil animais entre cães e gatos só na zona rural.

De acordo com a médica veterinária do CCZ, Fernanda Xavier, podem ser vacinados cães e gatos a partir de dois meses de idade. “É muito importante essa imunização porque a raiva é uma doença letal. Há muitos anos não registramos nenhum caso na Capital, nem em animais e nem humanos, e queremos continuar assim”, ressalta Fernanda, adiantando que na Zona Urbana, o Dia D da Vacinação Antirrábica acontece em 18 de março.

Caso o proprietário não consiga vacinar seu animal na data da campanha poderá levá-lo ao CCZ para que possa ser imunizado.

Saiba mais

A Raiva é uma doença infectocontagiosa aguda fatal, caracterizada principalmente por sinais nervosos de agressividade, agitação e mudança de comportamento do animal. A vacina antirrábica é única forma de prevenção segura da doença que é incurável nos animais e, caso transmitida ao ser humano, se não for cuidada adequadamente também pode ser fatal.

Poderão ser vacinados cães e gatos, com as seguintes idades:

- a partir dos 2 meses de idade, com reforço após 30 dias + reforço anual;

- a partir dos 3 meses de idade - dose única + reforços anuais.

Abaixo veja o calendário de vacinação na Zona Rural:

20, 21 e 22/02 - Água Fria - saída do CSC 409 Norte

22/02 - Brejo Comprido - saída CSC 712 Sul

23/02 - Chácaras Taquari Agrotins - saída CSC Taquari

23 e 24/02 - Jaú - saída da ETI Aprígio Tomaz de Matos

24/02 e 02/03 - Ponta da Serra

02/03 - Vão do Lajeado - saída propriedade Zeca Tatu

03, 06 e 07/03 - Piabanha - saída CSC Taquaruçu

03, 06 e 10/03 - Água Fria Dertins - saída CSC 508 Norte

08 e 09/03 - Vida e Luz

07/03 - Santo Amaro - saída do CSC 603 Norte

07, 08, 09, 10 e 13/03 - Taquaruçu Grande - saída do CSC Taquaruçu Grande

14 e 15/03 - Coqueirinho - saída do CSC Coqueirinho

16/03 - região Sargento Walter - saída Leão de Judá

17/03 - Santa Fé 2ª Etapa - saída do CSC Santa Fé Rural

20 e 21/03 - São João - saída CSC São João

22/03 - Vão do Mutum - saída CSC Taquaruçu

23, 24 e 27/03 - Projeto de Assentamento (PA) Entre Rios - saída Escola Entre Rios

28/03 - PA Sítio - saída CSC Buritirana

29/03 - Grota D’Água - saída CSC Buritirana

30/03 - Balsa - saída CSC Buritirana

30/03 - Distrito de Buritirana - saída CSC Buritirana

31/03 - Vão do Mutum - saída CSC Taquaruçu