O presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, contemplou 52 municípios do Tocantins com mais de R$ 15 milhões em emendas individuais ao Orçamento da União de 2017. Os recursos são destinados às áreas de saúde, infraestrutura e turismo.

As emendas são impositivas, ou seja, os recursos não poderão ser contingenciados pelo Governo Federal. Cabe às prefeituras apresentar os projetos para a liberação das obras e compra de equipamentos.

Saúde

A área de saúde mereceu atenção especial de Ataídes Oliveira, com emendas para custeio, construção de Unidades de Pronto Atendimento, aquisição de ambulâncias e outros equipamentos essenciais ao atendimento médico-hospitalar.

“Precisamos garantir atendimento de saúde digno aos tocantinenses, que já estão cansados de tanto desrespeito e de tanta omissão por parte do governo estadual”, afirmou o presidente do PSDB/TO.

Turismo e pavimentação

O senador explicou que também está destinando recursos para saneamento básico, poços artesianos e pavimentação, já que essas obras são essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. Houve também a preocupação de apoiar a promoção de festas e eventos tradicionais e de fomentar o turismo religioso e ecológico, que é fonte de renda importante para muitas regiões.

Os municípios contemplados são:

Dianópolis; Miranorte; Goiatins; Augustinópolis; Axixá; Pedro Afonso; Tocantinópolis; Buriti do Tocantins; Cariri; São Bento; Pau Darco; Ponte Alta do Bom Jesus; Rio dos Bois; Arapoema; Aragominas; Sucupira; Brejinho; Esperantina; Nova Olinda; Paranã; São Miguel; Lagoa da Confusão; Dois Irmãos; Porto Nacional; Itacajá; Natividade; Guaraí; Gurupi; Araguacema; Palmeirópolis; Ananás; Ponte Alta Tocantins; Araguaína; Palmas; Paraíso; Araguatins; Colinas; Crixás; Chapada da Areia; Babaçulândia; Colmeia; Cristalândia; Pium; Pindorama; Rio Sono; Lavandeira; Combinado; Centenário; Marianópolis; Monte Santo; Tupirama; e Ipueiras.