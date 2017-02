A Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agricultura e Pecuária (Seagro) do Tocantins, em parceria com as empresas, Alta Genetics do Brasil e Mundo Animal e Representação, começou nesta terça-feira, 21, mais um curso de inseminação artificial em bovinos, o segundo este ano. As aulas prosseguem até sexta-feira, 24, no Centro Agrotecnológico de Palmas/TO.

De acordo com a diretora de Pecuária da Secretaria da Agricultura, Érika Jardim a Seagro tem reforçado o convite para que técnicos participem dos cursos e que sejam instrumentos de apoio à produção. “O produtor quer e precisa de um técnico para apoiá-lo na produção e esse profissional precisa estar qualificado para atender as necessidades de uma produção com qualidade”, afirma.

A técnica de inseminação artificial é utilizada para melhorar o padrão genético dos rebanhos. Os interessados devem ficar atentos e agendar sua inscrição para garantir a participação no próximo curso, que tem aulas teóricas e práticas. Contatos podem ser feitos através do telefone ou na Diretoria de Políticas para Pecuária no endereço Quadra 112 Norte, Avenida NS-10.

Próximos cursos

Março - 28 a 31; Abril - 17 a 20; Maio - 23 a 26; Junho - 27 a 30; Julho - 25 a 28; Agosto - 29 a 01-09; Setembro - 26 a 29; Outubro - 24 a 26.