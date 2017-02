Em sua 10ª edição a ciclo aventura “Volta ao Lago” reunirá mais de cinquenta ciclistas amantes do mountain bike, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em um percurso com 380 quilômetros de distância ao redor do Lago formado pela Usina Hidrelétrica do Lajeado.

É a estimativa do organizador do evento, o piloto de mountain bike e empresário de ciclismo, Jamilton Pereira, o Jamil. “O evento começou despretensiosamente em 2006, como forma de aproveitar os feriados do Carnaval, e em uma década, se transformou no principal evento de ciclo aventura da Capital, percorrendo estradas e trilhas que exigem habilidade e, principalmente, preparo físico dos participantes”, afirma.

"Não é uma prova de disputa por prêmios, mas de superação individual, onde o ciclista enfrenta a si mesmo, encara o desafio de pedalar por três dias por lugares incríveis e na companhia de ciclistas inspiradores", completa.

Na edição comemorativa, o circuito da “Volta ao Lago” terá como paisagem estradas e passagens pelos rios, lagos e cachoeiras que ficam entre as cidades e localidades de Brejinho de Nazaré, Escola Brasil, Porto Nacional, Luzimangues, Irmã Adelaide, Lajeado e, ao final do terceiro dia de percurso, Palmas.

Logística e Segurança

A organização destaca que todo a logística do evento é focada no conforto e segurança do participante, sob a supervisão do próprio Jamil, um dos especialistas em ciclismo no Tocantins.

Outro diferencial desta edição será o sorteio de uma bicicleta da marca Specialized, além de kit do participante e brindes que serão sorteados. O pacote dos três dias de evento inclui pouso para hospedagem, alimentação, hidratação, apoio mecânico, transporte das bikes, ônibus para ciclistas e carros de apoio.

Na chegada a Palmas, na loja Jamil Bikes, na avenida JK, será oferecido um coquetel aos participantes.

História

Nesses dez anos, a Volta ao Lago ganhou cada vez mais adeptos e se consolidou como o maior e melhor pedal do Tocantins, em extensão de quilômetros e organização. O grande legado deste evento é a amizade, troca de informações sobre o esporte e a integração com os moradores ao longo do percurso.

A Volta ao Lagotambém tem seu lado social e todo ano faz doações para crianças carentes. Esse ano haverá entrega de brinquedos nas localidades de Brejinho de Nazaré e Irmã Adelaide.

O evento é patrocinado pela Investco e conta com o apoio das secretarias estaduais do Meio Ambiente, do Esporte e da Educação, bem como as empresas BR Eletron, Gelo Potável, e as Prefeituras de Porto Nacional e Brejinho de Nazaré.

Cronograma e percurso da 10º Volta ao Lago

24/02/2016 – Saída dos atletas de ônibus para Brejinho de Nazaré

25/02/2016 – Percurso 140 Km – Brejinho de Nazaré à Luzimangues

26/02/2016 – Percurso 120 km – Luzimangues à Lajeado

27/02/2016 – Percurso 100 Km – Lajeado à Palmas (chegada na Loja Jammil Bikes, 18h)