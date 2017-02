O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Eurípedes Lamounier, foi recebido na manhã desta terça-feira, 21, pelo governador Marcelo Miranda em seu gabinete no Palácio Araguaia. Foi a primeira visita institucional de Lamounier ao governador, desde que tomou posse no TJ, em 1º de fevereiro.

A disposição do Governo do Estado e do Tribunal de Justiça de trabalharem em conjunto para atender a sociedade tocantinense marcou o encontro. “Nosso objetivo maior é continuar trabalhando em união, porque assim realizamos muito mais em benefício do Estado. O Executivo estará sempre pronto para fortalecer essa parceria com o Tribunal de Justiça, sempre obedecendo e respeitando a autonomia de cada Poder”, disse o governador Marcelo Miranda.

Na ocasião, Eurípedes Lamounier, que esteve acompanhado do diretor-geral do TJ, Francisco Cardoso, expôs algumas demandas do TJ e ressaltou a importância do fortalecimento e entendimento entre os poderes em favor da comunidade. “Com essa integração, e respeitando sempre a independência entre os poderes, quem ganha é a sociedade”, pontuou.

O Sistema prisional no Estado, melhorias para comarcas do interior, saúde e política nacional foram alguns dos temas abordados durante o encontro. Também participaram da audiência o procurador-geral do Estado, Sérgio do Vale; e o subsecretário da Casa Civil, Murilo Francisco Centeno.