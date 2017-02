Em uma reunião na sede da Caixa Econômica Federal (CEF) nesta última terça-feira, 21, em Brasília, o deputado federal Lázaro Botelho (PP) solicitou informações sobre a política de patrocínio e marketing praticada pela instituição na área esportiva, principalmente para as modalidades de futebol e atletismo. O objetivo do parlamentar é o de buscar apoio da CEF para a prática esportiva no Estado do Tocantins.

Com a presença da gerente Nacional de Publicidade e Propaganda da CEF, Adriana Probst, da assessora de Relacionamento Institucional, Ana Paula Dias, e da Gerente Executiva, Maria Carvalhal, o parlamentar discutiu a política de investimentos da instituição para o Tocantins. Durante a reunião, Lázaro fez um breve relato das dificuldades enfrentadas pelos organizadores de eventos esportivos no Tocantins para obter patrocínios.

O deputado também destacou a importância desses investimentos para outros setores que contribuem para o desenvolvimento dos esportes no Estado, como é o caso dos veículos de comunicação que se dedicam na cobertura e divulgação das atividades esportivas. “O papel desempenhado, principalmente pelas rádios, que fazem transmissões ao vivo de jogos de futebol de times tocantinenses, merece ser cada vez mais valorizado. Acredito que a Caixa poderia auxiliar neste sentido, apoiando essas iniciativas”, disse.

Outro setor destacado pelo parlamentar na reunião foi o das Corridas de Rua, no sentido de que a Caixa, hoje uma das maiores patrocinadoras de Corridas de Rua no país, também possa apoiar as corridas tocantinenses. “Cidades como Palmas, Araguaína e Gurupi já contam com um calendário de eventos consolidado e um investimento nesses municípios seria de extrema importância para o fortalecimento do esporte”, reforçou o deputado.

Adriana Probst informou que a política de patrocínios da Caixa sofreu muitos cortes nos últimos meses e com a queda nas receitas obtidas com as loterias, o programa de patrocínio de transmissões de futebol foi suspenso. Quanto aos eventos esportivos, como as Corridas de Rua, ficou acertado que o deputado orientará os organizadores quanto a elaboração de projetos, que serão analisados pela equipe de publicidade e propaganda da instituição.

Agricultura

Aproveitando a oportunidade, Lázaro, que é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara, também relatou que muitos produtores rurais têm reclamado do excesso de burocracia praticado pela Caixa nas operações de Crédito Rural, o que vem desestimulando os produtores. Adriana Probst informou que a instituição já identificou esse problema e que tem trabalhado na busca de novas soluções que possam facilitar as operações de crédito rural.