Pensando em prevenir ocorrências e garantir a segurança das pessoas que buscam diversão e lazer nas festas de carnaval, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO) inicia nesta sexta-feira, 24 a Operação Carnaval 2017. A ação se estende até o dia 28, nos municípios de Araguatins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Porto Nacional, dentro dos circuitos de folia.

Os militares realizarão atividades preventivas, de salvamento, resgate e combate a incêndios, nos municípios onde o circuito seja promovido pelo poder público ou em espaços públicos com a devida solicitação por parte dos organizadores. Os bombeiros só atuarão onde as estruturas dos circuitos estiverem sido vistoriadas e aprovadas pela Diretoria de Serviços Técnicos da Corporação (DISTEC).

Nos principais eventos do estado em que há grande concentração de público, as equipes estarão à disposição para atender ou orientar os foliões. Na capital os bombeiros também atuarão nas praias com o monitoramento e orientações preventivas, além das ações de socorro ou resgates aquáticos.

Dicas de Segurança

Para quem vai festejar o Carnaval em clubes ou bailes fechados, procure visualizar as saídas de emergência e localização de extintores para uma eventual necessidade. Evite excessos de bebidas alcoólicas, que podem levar a situação de coma.

Para quem vai viajar no feriado de Carnaval, busque se deslocar em rodovias em horários alternativos, fora de grandes picos de congestionamentos. Nas praias e balneários, procure as áreas monitoradas para se banhar, respeitando a sinalização. Em caso de emergência acione os bombeiros pelo fone 193.