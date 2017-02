As parcerias do Serviço Social da Indústria (Sesi) com as prefeituras municipais de Tupirama, Guaraí e Tabocão foram renovadas na quarta e quinta-feira, 22 e 23/02, em visitas aos centros multimídias Indústria do Conhecimento.

A gerente da Unidade Sesi Palmas, Patrícia Ferreira, esteve nos municípios onde assinou o termo com o prefeito de Tupirama, Helisnatan Soares Cruz, a prefeita de Guaraí, Lires Teresa e o prefeito de Fortaleza do Tabocão, Wagner Teixeira de Farias.

Nas três cidades, 1500 exemplares e 10 computadores estão à disposição da comunidade na Indústria do Conhecimento. Nas oportunidades, foi realizada a supervisão de formação com as equipes das prefeituras que trabalharão no local e apresentação da metodologia.

As Unidades da Indústria do Conhecimento de Tupirama, Guaraí e Fortaleza do Tabocão receberam pintura e reforma nas estruturas físicas. Na ocasião também foram renovados os termos de parceria entre o Sesi e as três prefeituras.

A Indústria do Conhecimento é um centro de multimídia concebido à população especialmente para atender as lacunas existentes na promoção do acesso à informação e ao conhecimento, mediante pesquisas, práticas de leitura e estímulo à prática de responsabilidade social.

Para a gerente da Unidade Sesi Palmas, Patrícia Ferreira, a instituição tem cumprido seu papel de levar conhecimento às pessoas através das Indústrias do Conhecimento: “Esse é o objetivo do Sesi, levar o conhecimento para essas pessoas que estão em fase de ensino fundamental básico, ensino médio e nível superior. Nosso objetivo é levar educação e estimular uma maior produtividade das pessoas”, ressaltou ela.

Confira os endereços das três unidades:

Tupirama-TO:

Endereço: Av. João Barbosa esq. com rua Antônio Alencar Leão sn, , Setor Central

Tupirama / TO

77704000

Fortaleza do Tabocão-TO:

Endereço: Av. Bernardo Saião, sn, Esquina com Rua Contorno I - Lote 1 - Quadra 29 , Setor Central

77708000

Guaraí-TO:

Endereço: Av. Fortaleza sn, , Planalto

77700000