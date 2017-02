Pouco mais de um mês após configurar na pré-lista de convocados do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, o paratleta do projeto Reviver Ilquias Lopes foi confirmado na equipe brasileira de paratletismo. A competição será realizada na cidade de São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, do dia 20 a 25 de março.

Atualmente, na categoria Júnior, integrada por paratletas com até 19 anos, Ilquias é o primeiro colocado do ranking nacional no lançamento de dardos, com o índice de 35,65 metros na classificação F46; e nos 100 metros rasos, com 11,89 segundos na T47. Ele ocupa, ainda, também na T47, a segunda colocação geral no Salto em distância, com 5,63 metros.

Para o polivalente paratleta do Reviver, a vaga conquistada é um sonho alcançado. “Eu já estava bastante feliz e agradecido a Deus pela pré-convocação; agora, com a confirmação, eu estou muito alegre, porque é um sonho realizado. Eu agradeço demais ao projeto Reviver por todo o apoio que me dá e aos meus treinadores. Agora, é seguir forte nos treinamentos para chegar lá e fazer um bom trabalho”, afirma o competidor.

Alegria e preocupação

A confirmação da vaga de Ilquias na Seleção foi muito comemorada por todos do projeto, mas gerou, também, uma tensão em relação à busca por apoio para financiar a ida do paratleta para a competição, conforme conta a coordenadora do Reviver, Soraia Tomaz. “O Ilquias é um dos grandes destaques dentro do projeto Reviver, que o auxiliou com todos os custos para que ele pudesse participar das etapas regional e final nacional do circuito do CPB, o possibilitando obter os índices nas provas oficiais. Agora, porém, devido à falta de apoiadores ao projeto Reviver, que só realiza atendimentos gratuitos, nos estamos em busca por quem nos ajude a cobrir os gastos da viagem dele para o Parapan-Americano. É lamentável saber deste risco dele não poder ir devido à ausência de quem financie os custeios, mas vamos lutar até o fim para não desperdiçarmos esta oportunidade de termos um tocantinense, um representante do Reviver defendendo o Brasil em uma competição tão grandiosa”, reforçou Soraia.

Parapan de Jovens

Iniciados em 2005, em Barquisimeto, na Venezuela, os Jogos Parapan-Americanos de Jovens chega à 4ª edição em 2017, contando com cerca de mil paratletas de 20 diferentes países na disputa por medalhas em 12 modalidades paralímpicas, o que faz dos Jogos no Brasil a maior das edições na história do evento. Na última edição, por exemplo, realizada em 2013, em Buenos Aires, na Argentina, a competição reuniu cerca de 600 competidores de 16 países, sendo que o Brasil foi o destaque ao liderar o quadro-geral de medalhas com 209 pódios, acumulando 102 ouros, 65 de prata e 42 de bronze.