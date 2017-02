A previsão do tempo para Palmas/TO para o período de Carnaval apresenta predomínio de períodos nublados e chuvosos. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, (INMET) a probabilidade é que os níveis de precipitação fiquem em torno de 8 mm a 15 mm de sábado, 25, até terça-feira, 28.

No sábado, 25, a máxima prevista é de 30º e mínima de 22º. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia, período da tarde, e à noite.

Domingo, 26, o sol aparece com muitas nuvens durante todo o dia. Há períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 31º e mínima de 23º.

Na segunda-feira, 27, a máxima esperada é de 30º e a mínima é de 23º. O sol aparece pela manhã e há aumento de nuvens também pela manhã. Há probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

O sol aparece com algumas nuvens na terça-feira, 28. Chove rápido durante o dia e à noite. A máxima esperada é de 31º e a mínima é de 23º.