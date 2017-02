A primeira noite do Itafolia 2017 reuniu centenas de foliões no circuito montado na Avenida Presidente Dutra, em Itacajá. A festa foi animada por duas bandas, Valber e Cia e Raposinha e Cia, que levaram muita alegria até a madrugada deste domingo, 26. “Muito feliz em poder retomar o nosso carnaval depois de três anos sem a festa. O resultado está aí com o povo na rua brincando de forma pacífica e com muita alegria”, disse o prefeito Clayton Barros.

Valber e Cia abriram a festa, por volta de 21h30, tocando marchinhas de carnaval para a entrada dos blocos “100 por Hora” e “Cheguei e Arrasei”. Os músicos locais tocaram até 1h da madrugada, quando entregaram o palco para a banda Raposinha e Cia, que animou os foliões até às 4h da madrugada.

Neste domingo, a banda Viola D’ Júnior, de Palmas, é a atração no circuito do Itafolia. Os blocos novamente irão se apresentar na abertura e, em seguida, a pista será liberada para todos os foliões. “Nossa expectativa para hoje é ainda melhor quanto a presença de público. Convido a todos os itacajaenses a prestigiar nosso carnaval”, disse o prefeito Clayton.